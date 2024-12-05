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10:36, 5 декабря 2024Мир

На Западе признали близость Трампа к достижению одной цели

МИД Венгрии: цель Трампа добиться мира на Украине достижима
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Цель избранного президента США Дональда Трампа добиться мирного урегулирования конфликта на Украине достижима, несмотря на усилия администрации действующего американского лидера Джо Байдена. С таким заявлением в эфире M1 выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Мы очень близки к тому, чтобы цель Дональда Трампа быстро положить конец этой войне стала реальностью», — сказал венгерский министр.

Ранее Сийярто заявил, что желание лидеров НАТО заставить Украину снизить призывной возраст в стране до 18 лет является одновременно удивительной и крайне опасной идеей.

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