Глава «Роснефти» напомнил прогнозы инвестбанков по спросу на ископаемое топливо

Сечин заявил, что мир далек от пика спроса на ископаемое топливо

Мир по-прежнему далек от пика спроса на ископаемое топливо, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

«На нефть приходится более 30 процентов мирового потребления энергиии, на уголь — 25 процентов, на газ — 22 процента и, судя по всему, мы по-прежнему далеки от пика спроса на ископаемое топливо», — отметил он в ходе доклада на специальной сессии XVII Веронского Евразийского экономического форума.

Согласно прогнозам Bank of America, экономический рост в развивающихся странах и развитие центров обработки данных приведут к годовому приросту потребления энергии до 9 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в сутки при текущем мировом потреблении в 300 миллионов, при этом, в следующем году производство электроэнергии из возобновляемых источников может вырасти только на 2 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Он напомнил, что к 2035 году инвестиционный банк JPMorgan ожидает увеличение мирового спроса на нефть почти на 6 миллионов баррелей в сутки благодаря росту потребления в Индии и развивающихся странах.

«Это означает, что нефть и газ продолжат играть ключевую роль в обеспечении глобальной энергобезопасности», — подчеркнул глава «Роснефти».