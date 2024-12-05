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17:49, 5 декабря 2024Из жизни

Назван знак китайского гороскопа самых везучих в лотерее россиян

Тигр стал одним из самых везучих в лотерее знаков китайского гороскопа в России
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Jiang Kehong / Globallookpress.com

В 2024 году победителями лотереи «Мечталлион» чаще всего становились россияне, родившиеся, согласно китайскому гороскопу, под знаками Кабана и Тигра. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея».

«Мечталлион» определил самые везучие знаки среди счастливчиков, которые выиграли больше одного миллиона рублей и пришли забрать свой приз. Кабаны и Тигры заняли 20 процентов их числа. Вторыми по удачливости стали Быки и Лошади (по 9,5 процента).

25,5 процента счастливчиков в сумме родились под знаками Петуха, Змеи и Обезьяны. Четвертое место получили победители-Крысы, Кролики и Драконы. Их число составило по 7,5 процента от общего количества участников. Самыми невезучими в лотерее россиянами были названы Собаки и Овцы (по 6,5 процента).

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Несмотря на статистику, в пресс-службе оператора лотерей отметили, что на самом деле «удача может сопутствовать всем, вне зависимости от года рождения».

Ранее сообщалось, что в Китае работодатель решил отвергать всех кандидатов, рожденных в год Собаки. Как объяснил один из сотрудников, их начальник родился в год Дракона и считает, что «Драконы и Собаки не ладят».

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