Работодатель решил отвергать кандидатов 1970, 1982 и 1994 годов рождения

В Китае работодатель решил отвергать всех кандидатов, рожденных в год Собаки. Об этом пишет South China Morning Post.
Компания Sanxing Transportation, базирующаяся в южнокитайской провинции Гуандун, разместила объявление о поиске офисного сотрудника с ежемесячной зарплатой от трех до четырех тысяч юаней (36,3–48,4 тысячи рублей). В описании вакансии работодатель попросил не откликаться кандидатов с датой рождения, приходящейся на год Собаки, то есть рожденных в 1958, 1970, 1982, 1994 и 2006 годах. Как объяснил один из сотрудников, их начальник родился в год Дракона и считает, что «Драконы и Собаки не ладят».
В восточном гороскопе 12 знаков зодиака, каждый из которых соответствует году в повторяющемся 12-летнем цикле. Считается, что два знака, расположенные друг напротив друга в цикле, могут конфликтовать — например, Дракон и Собака. Каждый знак относится к одному из пяти элементов: металл, дерево, вода, огонь и земля. Дракон относится к элементу воды, а Собака — к элементу огня. Поэтому, согласно восточному гороскопу, если Дракон работает с Собакой, они будут часто спорить.
Ранее сообщалось, что компания из Китая заставила сотрудника провести четыре дня в темной комнате в надежде, что он уволится по собственному желанию. Сотрудник подал на работодателя в суд.