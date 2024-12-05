Немецкое правительство призвали самостоятельно платить парикмахерам и визажистам

АдГ потребовала от членов правительства самостоятельно платить парикмахерам

Немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) потребовала, чтобы члены правительства ФРГ самостоятельно платили парикмахерам и визажистам, а не пользовались федеральной казной. Об этом сообщается на официальной странице АдГ в соцсети Х.

«Члены правительства ФРГ по различным поводам причесываются и прихорашиваются за счет налогоплательщиков. Только в 2022 году расходы правительства на парикмахеров, визажистов и фотографов составили 1,5 миллиона евро», — говорится в публикации.

АдГ призвала членов федерального правительства платить за косметические услуги из своего кармана. «Непонятно, почему налогоплательщики должны платить за макияж, прически и косметику членов федерального правительства и даже бывших его членов», — указали в партии.

Ранее 112 депутатов бундестага внесли ходатайство о запрете АдГ.