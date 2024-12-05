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08:14, 5 декабря 2024Бывший СССР

Осквернивший мемориал в Курской области литовец лишился поддержки спонсоров

От осквернившего мемориал в Судже литовца Барткявичюса отвернулись спонсоры
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Литовец Валдас Барткявичюс (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), осквернивший мемориал в городе Суджа Курской области, лишился поддержки спонсоров, выделявших ему денежные средства на покупку транспорта для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости.

«Даже те, кто поддерживает Украину осудили меня после моей акции. Мы лишились поддержки со стороны некоторых действительно щедрых спонсоров», — сказал Барткявичюс.

Ранее в отношении литовца было возбуждено уголовное дело за осквернение и повреждение братской могилы в Курской области. По данным следствия, 11 ноября Барткявичюс с соучастниками в селе Казачья Локня Суджанского района осквернили и повредили братскую могилу 66 советских воинов, снимая все на фото. Памятник посвящен погибшим при защите Отечества в годы Второй мировой войны.

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