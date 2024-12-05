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07:11, 5 декабря 2024Бывший СССР

От осквернившего мемориал в Курской области литовца отвернулись спонсоры

РИА Новости: от осквернившего мемориал в Судже литовца отвернулись спонсоры
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

От литовца Валдаса Барткявичюса (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), осквернившего мемориал в городе Суджа Курской области, отвернулись спонсоры, выделявшие ему деньги на покупку транспорта для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило РИА Новости.

«Даже те, кто поддерживает Украину осудили меня после моей акции. Мы лишились поддержки со стороны некоторых действительно щедрых спонсоров», — пожаловался Барткявичюс.

Ранее в отношении литовца возбудили уголовное дело по статьям 354.1 («Реабилитация нацизма»), 243.4 («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов»), ст.205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ за осквернение братской могилы в Судже.

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