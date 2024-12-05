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18:31, 5 декабря 2024Путешествия

Пассажирам раскрыли способы уснуть в экономклассе самолета

Тревел-журналист Мартин посоветовал брать в экономкласс компрессионные чулки
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: BestPhotoPlus / Shutterstock / Fotodom  

Тревел-журналист Джош Мартин раскрыл пассажирам способы уснуть в экономклассе самолета во время полета. Его советы приводит издание Stuff.

По его словам, в первую очередь надо за несколько дней до полета перестроить свой режим под часовой пояс в пункте назначения — Мартин заверил, что это облегчит и сам перелет. Кроме того, нужно обязательно взять маску для сна, беруши и компрессионные чулки, чтобы ноги не отекали.

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Журналист также посоветовал отказаться от гламурных нарядов и предпочесть им удобные спортивные костюмы. Еще одним атрибутом здорового сна в самолете он назвал гамаки для ног и усовершенствованные подушки для шеи, которые закрывают большую часть головы.

Ранее посетивший 94 страны за девять лет путешественник раскрыл действенные способы сэкономить во время поездок по миру. В первую очередь он посоветовал не брать наличные деньги и не обменивать валюту заранее.

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