Племянник главы Минобрнауки Дагестана погиб в зоне СВО

Меликов: племянник главы Минобрнауки Дагестана Бучаева Магомед погиб в зоне СВО

Племянник главы Министерства образования и науки Дагестана Яхьи Бучаева и ректора Дагестанского государственного университета народного хозяйства (ДГУНХ) Ахмеда Бучаева Магомед погиб в зоне специальной военной операции (СВО) в ноябре. Об этом объявил глава российской республики Сергей Меликов в Telegram-канале.

«Он работал на международном телеканале RТ около трех лет. А в июне этого года ушел добровольцем на передовую. Магомед вместе со своим отрядом участвовал в штурме Часова Яра», — написал Меликов.