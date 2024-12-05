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08:54, 5 декабря 2024Россия

Племянник главы Минобрнауки Дагестана погиб в зоне СВО

Меликов: племянник главы Минобрнауки Дагестана Бучаева Магомед погиб в зоне СВО
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Племянник главы Министерства образования и науки Дагестана Яхьи Бучаева и ректора Дагестанского государственного университета народного хозяйства (ДГУНХ) Ахмеда Бучаева Магомед погиб в зоне специальной военной операции (СВО) в ноябре. Об этом объявил глава российской республики Сергей Меликов в Telegram-канале.

«Он работал на международном телеканале RТ около трех лет. А в июне этого года ушел добровольцем на передовую. Магомед вместе со своим отрядом участвовал в штурме Часова Яра», — написал Меликов.

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