Пограничники ценой жизни сдержали прорыв ВСУ у Суджи ради эвакуации людей

RT: 2 пограничника ценой жизни сдержали прорыв ВСУ у Суджи ради эвакуации людей

Два друга-пограничника из Псковской области ценой своей жизни сдержали прорыв Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Суджей в Курской области ради того, чтобы выиграть время для мирных жителей на эвакуацию. Об этом рассказал брат одного из бойцов Александр Орехов в беседе с RT.

Мужчина сообщил, что не мог связаться с братом Юрием с августа, его сослуживец Юрий Милютин также не выходил на связь. В ноябре родственникам сообщили о гибели военнослужащих.

«Они погибли героически — насмерть стояли, обороняя кусок границы у Олешни», — рассказали знакомые пограничников. По их словам, мужчины отличались бесстрашием и отзывчивостью и думали не только о себе, но и о других. Они всегда держались вместе.

2 декабря в родном городе бойцов Себеже состоялись их похороны. Уточняется, что у мужчин остались несовершеннолетние дети.

Ранее стало известно о гибели пограничника ФСБ при отражении атаки ВСУ на Брянскую область. Прапорщика Валерия Кормового наградили орденом Мужества посмертно.