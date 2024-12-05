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01:01, 5 декабря 2024Ценности

Популярная модель вышла на публику в прозрачном платье без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Can Nguyen / Capital Pictures / Globallookpress.com

Британская актриса и модель Уоллис Дэй вышла на публику в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

30-летняя знаменитость появилась на красной дорожке Fashion Awards в длинном прозрачном платье цвета хаки, отказавшись от бюстгальтера. При этом звезда продемонстрировала рельефные мышцы на руках. Ее образ дополнила укладка и яркий мейкап с акцентом на глаза.

В мае актриса и модель Уоллис Дэй пришла на вечеринку итальянского бренда Roberto Cavalli в Каннах в обнажающей грудь одежде. Артистка выбрала в качестве наряда для модного мероприятия прозрачный черный топ в виде двух скрещивающихся в районе ключиц полос ткани.

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