Популярная модель вышла на публику в прозрачном платье без бюстгальтера

Британская актриса и модель Уоллис Дэй вышла на публику в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

30-летняя знаменитость появилась на красной дорожке Fashion Awards в длинном прозрачном платье цвета хаки, отказавшись от бюстгальтера. При этом звезда продемонстрировала рельефные мышцы на руках. Ее образ дополнила укладка и яркий мейкап с акцентом на глаза.

В мае актриса и модель Уоллис Дэй пришла на вечеринку итальянского бренда Roberto Cavalli в Каннах в обнажающей грудь одежде. Артистка выбрала в качестве наряда для модного мероприятия прозрачный черный топ в виде двух скрещивающихся в районе ключиц полос ткани.