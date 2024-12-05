Поступления в бюджеты российских регионов от НДФЛ рекордно выросли

«Известия»: доходы регионов России от НДФЛ выросли на 27 % в январе-октябре

По итогам первых десяти месяцев 2024 года суммарные объемы денежных поступлений в российский бюджет от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) выросли на 27 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли отметки в 6,1 триллиона рублей. О рекордном увеличении подобных выплат в госказну сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистические данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

Речь идет об увеличении доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ от выплат по НДФЛ. В казну регионов поступает основная часть сбора — по ставке в 13 процентов. Как отмечается, зафиксированный в январе-октябре 2024 года прирост оказался максимальным за 12 лет, то есть, за все время ведения ежемесячной статистики. До 2012-го подобные сведения поступали в ФНС в ежегодном режиме.

За отчетный период выросли и поступления от НДФЛ в федеральный бюджет. Туда, в частности, идут перечисления по так называемому «налогу на богатых». Его перечисляют россияне с доходами свыше пяти миллионов рублей в год. За первые десять месяцев 2024 года поступления по этой статье выросли до 146 миллиардов рублей, уточнили в Министерстве финансов (Минфине).

В результате суммарные доходы федерального бюджета от НДФЛ за отчетный период увеличились в полтора раза год к году и достигли уровня в 186 миллиардов рублей. В эту статистику включили в том числе поступления от налога на вклады и сборы с нерезидентов, которые платят в бюджет с дивидендов от российских компаний. Аналитик компании Freedom Finance Global Владимир Чернов связал рост поступлений от НДФЛ в бюджеты разных уровней в первую очередь с увеличением доходов граждан. В условиях острого дефицита кадров и рекордно низкой безработицы работодателям приходится повышать оклады сотрудникам, чтобы удержать их.

В 2025 году в России появится расширенная прогрессивная шкала налогообложения. Согласно ее основным положениям, россияне с ежегодным доходом до 2,4 миллиона рублей будут уплачивать НДФЛ в бюджет по ставке в 13 процентов, оклады от 2,4 до 5 миллионов обложат по ставке в 15 процентов, от 5 до 20 миллионов — в 18 процентов, от 20 до 50 миллионов — в 20 процентов. Максимальная же ставка в 22 процента предусмотрена для ежегодных доходов свыше 50 миллионов рублей.

По оценке Минфина, в следующем году поступления в госказну от расширения прогрессивной шкалы НДФЛ составят в общей сложности 336 миллиардов рублей. Сборы с этого налога, как ожидают в ведомстве, в результате нововведений превысят показатель 2024-го в 2,6 раза.