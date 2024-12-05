Появилось видео уничтожения грузовика ВСУ с буксируемой артиллерией в Курской области

МО РФ показало видео уничтожения грузовика и артиллерии ВСУ в Курской области

Министерство обороны (МО) России показало видео уничтожения грузовика Вооруженных сил Украины (ВСУ), который тянул на буксире артиллерийское орудие в Курской области. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства.

«Военнослужащие группировки "Север" с помощью "Ланцета" уничтожили грузовой автомобиль ВСУ с буксируемым артиллерийским орудием и боекомплектом в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

На распространенных оборонном ведомством кадрах видно, как боеприпас побивает передвигающийся по дороге грузовик с артиллерие. Съемка с высоты также показала момент взрыва.

Ранее блогер Юрий Подоляка заявил, что на курском направлении начался военный «движ», в регионе идут очень упорные бои. Он добавил, что масштаб операции в регионе ему неизвестен. Источник информации блогер также не уточнил.