Президенту России Путину подарили сделанную детьми из ДНР игрушечную елку

Президенту России Владимиру Путину подарили игрушечную елку, которую сделали дети из Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, упомянутый презент в преддверии Нового года главе государства передали волонтеры.

«Мы от лица волонтерского сообщества и вообще от всей России хотим поздравить вас с наступающим праздником, подарить небольшой подарок, сделанный руками детей из Ясиноватой, пострадавшей от киевского режима. Спасибо, что не оставили. Верим в нашу скорую победу», — сказал участник встречи на форуме «Мы вместе» и вручил елку.

В ноябре депутата Сергея Миронова заметили в Госдуме в футболке с Путиным и ракетой «Орешник». Его запечатлели в футболке с портретом российского лидера и фразой «Крепкий орешник».