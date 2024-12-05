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20:05, 5 декабря 2024Ценности

Путину подарили сделанную детьми из ДНР елку

Президенту России Путину подарили сделанную детьми из ДНР игрушечную елку
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости / kremlin.ru

Президенту России Владимиру Путину подарили игрушечную елку, которую сделали дети из Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, упомянутый презент в преддверии Нового года главе государства передали волонтеры.

«Мы от лица волонтерского сообщества и вообще от всей России хотим поздравить вас с наступающим праздником, подарить небольшой подарок, сделанный руками детей из Ясиноватой, пострадавшей от киевского режима. Спасибо, что не оставили. Верим в нашу скорую победу», — сказал участник встречи на форуме «Мы вместе» и вручил елку.

В ноябре депутата Сергея Миронова заметили в Госдуме в футболке с Путиным и ракетой «Орешник». Его запечатлели в футболке с портретом российского лидера и фразой «Крепкий орешник».

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