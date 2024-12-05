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18:30, 5 декабря 2024Россия

Пять человек пострадали при столкновении автобуса и легковушки в Москве

В Москве столкнулись автобус и легковушка, пять человек пострадали
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве столкнулись автобус и легковой автомобиль, при ДТП пять человек пострадали. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

ЧП случилось на Боровском шоссе. Подробностей происшествия, а также информации о причинах аварии на данный момент нет. Пострадавших осматривают медики.

Ранее жительница Бурятии вылетела из окна маршрутки во время ДТП и попала на видео. Все произошло недалеко от поселка Саган-Нур в Мухоршибирском районе

На представленном ролике видно, как общественный транспорт движется по заснеженной дороге. Маршрутку заносит, она сталкивается с грузовиком. Одна из пассажирок разбивает стекло головой и оказывается на улице.

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