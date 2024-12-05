Раскрыт тайный смысл черно-белых нарядов Меган Маркл

Стилист Ланкастер: черно-белые наряды Меган Маркл делают ее доступной для людей

Сотрудница компании House of Colour стилистка Сэнди Ланкастер раскрыла тайный смысл черно-белых нарядов бывшей американской актрисы Меган Маркл. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Отмечается, что для появления на красной дорожке и официальных королевских мероприятиях супруга принца Гарри предпочитает сдержанные образы. По словам эксперта, это тщательно продуманный выбор, который, вероятно, является результатом предыдущей публичной критики.

Так, подобранная со стилистом монохромная одежда помогает Маркл привлечь внимание к своим высказываниям и делает ее более доступной для обычных людей, указала специалистка.

«Избегание ярких цветов может быть стратегическим шагом, чтобы привлечь внимание к посланиям или действиям, а не к одежде. Это предполагает вдумчивый, ориентированный на имидж процесс принятия решений», — заявила Ланкастер.

В октябре Маркл появилась в откровенном образе в детской больнице и подверглась критике со стороны модных обозревателей.