Меган Маркл разочаровала публику появлением в откровенном платье в детской больнице

Американская актриса Меган Маркл появилась в откровенном образе в детской больнице и подверглась критике со стороны модных обозревателей. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Знаменитость посетила гала-вечер, который состоялся в детской больнице в Лос-Анджелесе, в ярко-красном платье бренда Carolina Herrera с глубоким декольте и высоким разрезом на подоле. При этом телезвезда отказалась от шлейфа за 5990 долларов (581 тысяча рублей), который шел в комплекте с нарядом.

Британский критик Лиз Джонс разочаровалась в последнем выходе жены принца Гарри. По мнению журналистки, выбор подобного платья и слишком расслабленной укладки неуместен для посещения благотворительного вечера. «С каждым годом нахождения на публике Меган становится все менее интересна. Из королевского списка она перешла в ряды мелких звезд. Это было низко и безвкусно», — отметила она.

В сентябре Меган Маркл также пришла на благотворительный теннисный матч в наряде почти за 3 миллиона рублей.