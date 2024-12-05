Раскрыты подробности состояния тяжелобольной звезды «Гусарской баллады»

Shot: актрисе Ларисе Голубкиной предстоит курс химиотерапии

Народной артистке РСФСР, звезде комедии «Гусарская баллада» Ларисе Голубкиной предстоит курс химиотерапии, чтобы добиться ремиссии. Подробности ее состояния раскрывает Telegram-канал Shot.

По данным источника, у актрисы, которая передвигается по квартире только на инвалидном кресле, прошли болевые синдромы на фоне обезболивающей терапии. «[Ей] рекомендовали пройти в ближайшее время курс химиотерапии, чтобы нейтрализовать оставшиеся раковые клетки», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что звезде «Гусарской баллады» экстренно потребовалась помощь врачей. Отмечалось, что на днях у Голубкиной начались сильные боли, при этом ей не помогали препараты, назначенные медиками.