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10:18, 5 декабря 2024Культура

Раскрыты подробности состояния тяжелобольной звезды «Гусарской баллады»

Shot: актрисе Ларисе Голубкиной предстоит курс химиотерапии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Народной артистке РСФСР, звезде комедии «Гусарская баллада» Ларисе Голубкиной предстоит курс химиотерапии, чтобы добиться ремиссии. Подробности ее состояния раскрывает Telegram-канал Shot.

По данным источника, у актрисы, которая передвигается по квартире только на инвалидном кресле, прошли болевые синдромы на фоне обезболивающей терапии. «[Ей] рекомендовали пройти в ближайшее время курс химиотерапии, чтобы нейтрализовать оставшиеся раковые клетки», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что звезде «Гусарской баллады» экстренно потребовалась помощь врачей. Отмечалось, что на днях у Голубкиной начались сильные боли, при этом ей не помогали препараты, назначенные медиками.

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