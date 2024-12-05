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21:02, 5 декабря 2024Россия

Репетиторство в России заменят бесплатными услугами

Чернышенко: репетиторство в России планируют заменить бесплатными услугами
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что репетиторство в России планируют заменить бесплатными услугами, повышая качество образования учеников. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Чернышенко, готовящаяся стратегия развития образования РФ на период до 2036 года с перспективой до 2040 года включает вопрос репетиторства. В рамках стратегии планируется, что репетиторство заменят бесплатными услугами, повышая качество образования учеников, чтобы они сдавали ЕГЭ без необходимости привлечения платных специалистов.

«Родители вынуждены тратить деньги на платные услуги репетиторов, которые зачастую являются сами учителями либо уходят из учителей и становятся репетиторами и самозанятыми — здесь именно повышением качества образования», — объяснил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что 33 процента родителей оплачивают посещения ребенком репетиторов по школьным предметам, 26 — занятия по различным видам спорта. Еще 13 процентов детей увлекаются программированием, робототехникой, кодингом. В каждой десятой семье ребенок занят творческими занятиями.

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