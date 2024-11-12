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06:05, 12 ноября 2024Россия

Россияне раскрыли траты на увлечения детей

Исследование Skysmart: россияне тратят на увлечения детей до 20 тысяч в месяц
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Большинство россиян тратят на увлечения детей от 10 до 20 тысяч рублей в месяц, выяснили аналитики Skysmart. Исследователи рассказали «Ленте.ру», что чаще всего родители оплачивают детям репетиторов и спортивные секции.

«31 процент родителей тратят на увлечения ребенка от 10 до 15 тысяч в месяц, а 24 процента — 15–20, 27 процентов — до 10 тысяч. В каждой десятой семье на это уходит от 20 до 30 тысяч, 7 процентов родителей оценивают траты в 30–50 тысяч ежемесячно», — сообщили аналитики.

Выяснилось также, что 33 процента родителей оплачивают посещения ребенком репетиторов по школьным предметам, 26 — занятия по различным видам спорта. Еще 13 процентов детей увлекаются программированием, робототехникой, кодингом. В каждой десятой семье ребенок занят творческими занятиями.

«Занятия шахматами предпочитают 5 процентов школьников, и столько же занимаются в музыкальной школе. Единоборства предпочитают 3 процента школьников. Только 16 процентов родителей признались, что все свободное время ребенок посвящает урокам и ничем не занимается», — заключили исследователи.

Ранее сообщалось, что в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по естественнонаучным предметам — физике, химии и биологии — может появиться практическая часть. Для апробации такого подхода в ряде регионов могут провести пилотную версию экзаменов ЕГЭ.

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