Проклятие президента Украины Владимира Зеленского начало действовать во Франции, где депутаты парламента объявили вотум недоверия правительству Мишеля Барнье. Дело может дойти до отставки французского лидера Эммануэля Макрона, такое мнение высказал в Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Правительство Франции, просуществовавшее менее трех месяцев, впервые с 1962 года уйдет в отставку. Завтра ожидается обращение Макрона к нации. Интересно, что этот... персонаж скажет?», — написал Рогов.
Он предположил, что Макрон, по аналогии с Зеленским, будет обвинять в случившемся Россию, якобы обнаружит «русский след» в том, что «французы уже давно объединены одним — ненавистью к нему».
«Макрон должен уйти! Франция будет свободной!» — заключил Владимир Рогов.