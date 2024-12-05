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08:14, 5 декабря 2024Бывший СССР

Рогов назвал вотум недоверия правительству Франции проклятием Зеленского

Рогов: проклятие Зеленского влияет на правительство Франции, Макрон должен уйти
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Проклятие президента Украины Владимира Зеленского начало действовать во Франции, где депутаты парламента объявили вотум недоверия правительству Мишеля Барнье. Дело может дойти до отставки французского лидера Эммануэля Макрона, такое мнение высказал в Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Правительство Франции, просуществовавшее менее трех месяцев, впервые с 1962 года уйдет в отставку. Завтра ожидается обращение Макрона к нации. Интересно, что этот... персонаж скажет?», — написал Рогов.

Он предположил, что Макрон, по аналогии с Зеленским, будет обвинять в случившемся Россию, якобы обнаружит «русский след» в том, что «французы уже давно объединены одним — ненавистью к нему».

«Макрон должен уйти! Франция будет свободной!» — заключил Владимир Рогов.

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