Роскомнадзор назвал причину блокировки сайтов для просмотра аниме

Роскомнадзор заблокировал сайты с аниме AnimeGO и YummyAnime за ЛГБТ-пропаганду

Роскомнадзор заблокировал несколько сайтов для просмотра аниме из-за пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом ведомство сообщило ТАСС.

Речь идет о ресурсах jut.su, AnimeGO и YummyAnime. В Роскомнадзоре добавили, что, помимо материалов с пропагандой ЛГБТ, на платформах присутствовал контент с пропагандой педофилии.

Как отмечает РИА Новости, ведомство также указало, что порталы с аниме не удалили вовремя запрещенные материалы.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина уточнила, что ограничения будут сняты, если ресурсы удалят противозаконные материалы.

О блокировке ряда ресурсов для просмотра аниме стало известно ранее 5 декабря. Несколько порталов были внесены в реестр сайтов, содержащих запрещенную к распространению в России информацию.