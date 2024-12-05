Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:48, 5 декабря 2024Интернет и СМИ

Роскомнадзор назвал причину блокировки сайтов для просмотра аниме

Роскомнадзор заблокировал сайты с аниме AnimeGO и YummyAnime за ЛГБТ-пропаганду
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Shutterstock / Fotodom

Роскомнадзор заблокировал несколько сайтов для просмотра аниме из-за пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом ведомство сообщило ТАСС.

Речь идет о ресурсах jut.su, AnimeGO и YummyAnime. В Роскомнадзоре добавили, что, помимо материалов с пропагандой ЛГБТ, на платформах присутствовал контент с пропагандой педофилии.

Как отмечает РИА Новости, ведомство также указало, что порталы с аниме не удалили вовремя запрещенные материалы.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина уточнила, что ограничения будут сняты, если ресурсы удалят противозаконные материалы.

О блокировке ряда ресурсов для просмотра аниме стало известно ранее 5 декабря. Несколько порталов были внесены в реестр сайтов, содержащих запрещенную к распространению в России информацию.

18+
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В СК ответили на критику Кадырова

      Жена телеведущего Диброва показала кадр в откровенном топе

      Пассажир нарушил правила этикета в самолете и вызвал споры в сети

      Мигрант расправился с задолжавшей ему знакомой и был осужден

      В Азербайджане назвали условие нормализации отношений Баку и Еревана

      Озвучен новый прогноз о резком росте ключевой ставки Банка России

      Бывшая президент «Локомотива» оскорбила футболиста за шутку о женщинах

      Диетолог назвала продукты с неожиданно высоким содержанием сахара

      В России оценили вероятность возникновения проблем с семейной ипотекой в 2025 году

      В США рассказали о попытке свержения правительства России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше