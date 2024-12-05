МО РФ: ВС России нанесли удар по аэродромам и объектам энергетики ВПК Украины

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по аэродромам и объектам энергетики военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

Кроме того, Минобороны отчиталось о поражении цеха производства беспилотников и 147 мест скопления украинских войск.

Отдельно в оборонном ведомстве сообщили о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в технике. Так, с начала спецоперации российским военным удалось уничтожить 649 самолетов, 283 вертолета, 586 зенитных ракетных комплексов и более 29 тысяч военной автотехники.

Ранее на Украине сообщили, что в Киевской области в результате работы систем противовоздушной обороны были повреждены объекты энергоинфраструктуры.