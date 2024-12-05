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09:23, 5 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин сжег дом вместе с двумя людьми из-за отказа пустить его в гости

В Кузбассе задержали мужчину, сжегшего дом с людьми за отказ пустить его в гости
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Белово, который обиделся на знакомых, не пустивших его в гости, и поджег дом вместе с ними. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Кемеровской области — Кузбассу.

Мужчине предъявлено обвинение по пунктам «а» и «е» части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом») УК РФ. Он во всем сознался.

По версии следствия, все произошло 3 декабря. Хозяева не стали пускать знакомого в гости и тот поджег надворную постройку. Огонь перекинулся на жилой дом, в котором находились трое человек — двое из них не смогли спастись.

Ранее в Череповце возбудили уголовное дело о покушении на местную жительницу, которую во время ссоры поджег бывший муж.

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