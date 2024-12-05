Россиянка описала Кубу словами «здравый смысл берет длительный отпуск»

Россиянка побывала на Кубе и рассказала об особенностях этой страны. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Путешествия с фотоаппаратом» на платформе «Дзен».

«Представьте себе место, где логика отдыхает, а здравый смысл берет длительный отпуск», — такими словами описала автор Остров свободы.

В первую очередь она отметила, что на Кубе существует «параллельная финансовая вселенная». «Официальный и реальный курс песо различаются примерно как температура на экваторе и в Антарктиде», — удивилась россиянка. В таких условиях она посоветовала читателям брать с собой много наличных долларов.

Путешественница добавила, что туристам на Кубе понадобятся шариковые ручки, детские игрушки, лекарства, мыло и косметика. Все это, по ее словам, пригодится в качестве подарков и чаевых персоналу отеля — только так гостям удастся отдохнуть с комфортом.

«Доллар здесь творит чудеса. Хотите, чтобы в вашем номере всегда была горячая вода? Доллар. Мечтаете о чистых полотенцах? Доллар. Нужен столик с видом на море? Вы уже знаете ответ», — пояснила она.

Ранее отдыхающие на Кубе россияне пожаловались на агрессивных мух. Из-за укусов насекомых туристы покрылись красными волдырями.

