Российский блогер покатался на танке Leopard-2A4 и признал его грозной машиной

Российский блогер покатался на танке Leopard-2A4 и признал его грозной машиной

Российский блогер Алексей Смирнов опубликовал в своем YouTube-канале видеообзор немецкого танка Leopard-2A4 и признал его грозной машиной.

По словам блогера, несмотря на ряд недостатков, Leopard-2A4 является отличным танком своего времени, однако сейчас на поле боя ему не хватает критически важных технологий.

«Однако, несмотря на это, в умелых руках и с грамотной тактикой, он остается грозной машиной на поле боя, способной уничтожить противника и выполнить поставленные задачи», — отметил Смирнов, признавшись, что ему понравилось управлять Leopard-2A4.

Ранее бывший танкист Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбежавший из тренировочного лагеря в Польше, пожаловался на немецкий танк Leopard. По его слова, в старом Leopard нет вентиляции, из-за чего внутри танка «можно свариться». В Польше украинские военные обучались на старых модификациях танка Leopard-2A4, который производился с 1985 по 1992 год.