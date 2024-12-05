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08:03, 5 декабря 2024Силовые структуры

Российский суд арестовал шесть человек по обвинению в пособничестве РДК

Суд в Москве арестовал до 9 апреля шестерых предполагаемых пособников РДК
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pogiba Aleksandra / news.ru / Global Look Press

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал шестерых человек по обвинению в пособничестве «Русскому добровольческому корпусу» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) и призывах к терроризму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Среди арестованных — несовершеннолетняя девушка 2007 года рождения. Все они пробудут под стражей до 9 апреля 2025 года.

По данным агентства, уголовное дело в отношении фигурантов было возбуждено 9 октября. Им вменяют статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

Предварительно, молодые люди наносили лозунги в поддержку РДК на стены зданий, а также учились изготавливать бутылки с зажигательной смесью. Один из них уже дал признательные показания.

Ранее против сторонника РДК, которого обвиняют в подготовке теракта в Москве, возбудили уголовное дело о покушении на финансирование вооруженного формирования.

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