Сербию не пустили в ЕС из-за «неясной ориентации»

В ЕС не смогли допустить Сербию к следующему этапу интеграции из-за России

В Европейском союзе (ЕС) не смогли достичь соглашения об открытии следующего этапа переговоров с Сербией о ее членстве в организации из-за санкций против России. Об этом сообщает сербский государственный канал RTS со ссылкой на источники в Брюсселе.

Против продолжения переговоров с Сербией выступили страны Балтии, Скандинавии, а также Хорватия и Нидерланды. Они считают, что Белград не ведет политику, соответствующую стандартам ЕС, а также не вводят санкции против России.

Страны-противники продолжения переговоров также считают, что у Сербии «неясная геополитическая ориентация». Кроме того, они выделили проблему Косово, которую в Белграде считают своей территорией и проблему верховенства закона.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград проводит независимую политику и не пытается усидеть на двух стульях. «У меня только один стул. Нет двух стульев. И это означает, что мы принимаем собственные решения», — заявил он.