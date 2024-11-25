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16:39, 25 ноября 2024Мир

Вучич определил политику Сербии словами «сижу на одном стуле»

Вучич заявил, что Сербия не пытается усидеть на двух стульях
Глеб Бажуткин (редактор отдела Мир)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Белград проводит независимую политику и не пытается усидеть на двух стульях, заявил президент Сербии Александр Вучич. Об этом глава государства рассказал в интервью телеканалу «Би-би-си» в передаче Hardtalk.

«У меня только один стул. Нет двух стульев. И это означает, что мы принимаем собственные решения. Это означает, что мы поддержали Украину, когда речь зашла о гуманитарной и финансовой помощи», — сказал он в ответ на вопрос ведущего, сидит ли Сербия «на двух стульях» в отношении России и Евросоюза (ЕС).

Вучич напомнил, что с начала украинского конфликта провел со своим российским коллегой Владимиром Путиным всего лишь один телефонный разговор по случаю 80-летнего юбилея освобождения Белграда от нацистов. При этом Сербия готова к концу 2026 года «провести все необходимые реформы» для вступления в ЕС, пообещал сербский лидер.

Ранее Вучич назвал Сербию и США «историческими союзниками в решающие моменты». Это заявление он сделал на приеме в американском посольстве в связи с празднованием Дня независимости. По его словам, праздник служит напоминанием о приверженности «свободолюбивому духу и справедливости», на которых основывается прошлое, настоящее и будущее Сербии.

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