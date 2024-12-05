Шольц захотел создать украинскую администрацию в ФРГ

Шольц после встречи с Зеленским захотел создать администрацию по беженцам

Канцлер ФРГ Олаф Шольц захотел создать украинскую администрацию в Германии для координации между Киевом и Берлином вопросов беженцев из Украины. Об этом сообщает телеканал NTV.

По словам Шольца, Зеленский сказал ему, что хочет помочь создать украинскую администрацию в Германии и Польше, которая будет поддерживать украинцев, когда они начнут устраиваться на работу в стране или возвращаться на родину.

Правительство республики, как подчеркнул немецкий канцлер, выступает за то, чтобы проживающие в течение нескольких лет в стране беженцы с Украины устраивались на работу, изучали язык и культуру.

Ранее Шольц заявил, что Германия не разрешит Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойным оружием вглубь России и не будет поставлять Киеву ракеты Taurus.