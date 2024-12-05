На смартфонах воссоздали игру «Змейка» из Nokia

На смартфонах Nothing запустили игру «Змейка» из Nokia

Легендарная игра «Змейка» (Snake) появилась в смартфонах китайского бренда Nothing. На это обратило внимание издание The Verge.

«Змейка» — жанр видеоигр, в котором игрок управляет растущей головой «змеи». Игра с обновлением появилась в виджете для смартфонов Nothing. Уточняется, что игра была воссоздана на новых устройствах силами художника Рахула Джанардханана и участников сообщества Nothing.

Журналисты The Verge отметили, что в разных видах «Змейка» появлялась на различных платформах, но известной на весь мир она стала благодаря финской корпорации Nokia. Почти 30 лет назад компания представила телефон Nokia 6110, на котором была предустановлена игра.

Отмечается, что в новой версии игры так же нужно набирать очки и увеличивать длину «змеи», «съедая» красные точки на экране. Журналисты заметили, что оригинальная версия «Змейки» управлялась физическим кнопками, тогда как в новой игре «змеей» нужно управлять свайпами по сенсорному экрану.

Игра стала доступна в приложении Nothing Community Widgets. В будущем новые виджеты для смартфонов смогут создавать разработчики и энтузиасты.

Ранее аналитики DSCC заметили, что поставки и спрос на складные смартфоны впервые упали в годовом исчислении. Это связано с замедлением производства и тем, что на рынке не появилось других крупных игроков, кроме Samsung и Huawei.