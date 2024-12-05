Собянин высказался о статусе лучшего города мира у Москвы

Собянин: Москва уже может претендовать на статус лучшего города мира

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва уже может претендовать на статус лучшего города мира. Свою точку зрения по этому вопросу он высказал во время прямой линии, запись которой доступна на портале mos.ru.

Градоначальник сообщил о новой стратегии развития столицы вплоть до 2040 года. По его словам, в Москве ежегодно стремятся к тому, чтобы достичь лучших показателей по всем параметрам. «Общая идеология заключается в том, что в столице должно быть все лучшее: и метро, и дороги, и экология, и образования, и здравоохранение. Каждый год Москва упорно двигается к этой цели и уже может претендовать на статус лучшего города мира», — заключил Собянин.

В ходе прямой линии мэр Москвы также рассказал, что вторую очередь Троицкой линии метрополитена планируется открыть в следующем году.