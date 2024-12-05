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07:07, 5 декабря 2024Мир

США предостерегли Румынию от отказа от прозападного курса

Госдеп США предупредил власти Румынии об угрозе сокращения инвестиций
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Mihai Barbu / Reuters

Власти США пристально следят за президентскими выборами в Румынии и предостерегают страну от возможного отказа от прозападного курса. Об этом говорится в заявлении госдепартамента США.

В американском дипведомстве отметили, что «прогресс, которого Румыния добилась», закрепившись в трансатлантическом сообществе, «не должен быть свернут из-за действий внешних акторов». В противном случае, любое изменение серьезно подорвет сотрудничество с США в сфере безопасности.

Помимо этого, Соединенные Штаты также выразили обеспокоенность отчетом Верховного совета нацобороны республики. В нем утверждается о якобы имевшей место активности России в киберпространстве вокруг избирательного процесса в этой стране. Госдеп, в свою очередь, призвал провести тщательное расследование данных из отчета для обеспечения прозрачности выборов.

Ранее издание Politico писало, что риск победы на выборах в Румынии скептически настроенного по отношению к НАТО и якобы «пророссийского» независимого кандидата Кэлин Джеорджеску ставит альянс в тупик, поскольку страна является серьезной военной державой.

24 ноября в Румынии прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура, первое место с 22,94 процента голосов занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску.

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