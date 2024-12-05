Стали известны подробности сериала о Жириновском

Сериал о Владимире Жириновском снимет Первый канал, съемки начнутся в 2025 году

Съемки сериала о политике, основателе партии ЛДПР Владимире Жириновском начнутся в 2025 году. Об этом сообщает Telegram-канал Daily Storm.

Подробности проекта раскрыл нынешний глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Идут серьезные споры, некоторые решения еще не приняты. Мы могли поторопиться, но проиграли бы в качестве. Надеемся, что съемки пройдут в следующем году. Это муки творчества, но мы обязаны показать Жириновского близко к тому, каким он был», — сказал Слуцкий на пресс-конференции.

Над проектом будет работать Первый канал.

Ранее стало известно, что на роль Жириновского претендовал скандальный актер Никита Кологривый, однако его кандидатуру отвергли после ряда скандалов.