В США предупредили о возможном вмешательстве в процесс передачи власти Трампу

В США допустили вмешательство третьих стран в процесс передачи власти Трампу

Третьи страны могут каким-либо образом вмешаться в процесс передачи власти от действующего американского лидера Джо Байдена избранному президенту Дональду Трампу. Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, пишет ТАСС.

Она ответила на вопрос о том, могут ли другие страны вмешаться в процесс передачи власти. «Это классическая проблема», — допустила Хейнс.

По ее словам, разведка США учитывает, что «иностранные игроки могут воспользоваться ситуацией», и готовится к этому. Она предупредила, что, как правило, в такого рода действиях в том числе участвует КНДР.

Ранее в США начали строить сцену у Капитолия для инаугурации Трампа. На западной стороне Капитолийского холма возводят части конструкции, на которой разместятся гости и участники церемонии.