В Госдуме рассказали о почти год ожидавшем справку после ранения бойце СВО

Иванов рассказал о бойце СВО, который почти год после ранения ждал справку

Боец специальной военной операции (СВО) из города Гремячинск Пермского края почти год после ранения ждал, когда ему перешлют справку на получение выплат. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов в Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что россиянин получил огнестрельное ранение в ноябре 2023 года. Мужчину отправили на лечение в госпиталь в Калининград.

«Там по нему подготовили справку, необходимую для получения единовременной выплаты. И в феврале этого года отправили электронно-графический образ этой справки, но не туда, куда надо», — разъяснил Иванов.

По данным депутата, недочет не взялись сразу исправлять. До военнослужащего документ дошел только спустя девять месяцев.

Иванов выразил надежду, что боец получит полагающуюся ему по закону единовременную выплату побыстрее. Он пообещал держать ситуацию на контроле.

Ранее сообщалось, что раненый участник спецоперации был вынужден спускаться «на попе» по лестнице в поликлинике.