Раненый боец СВО оказался вынужден спускаться «на попе» по лестнице в поликлинике

Раненый боец СВО из Красноярска был вынужден спускаться по лестнице на ягодицах

Раненый участник специальной военной операции (СВО) был вынужден спускаться «на попе» по лестнице в поликлинике. Об этом сообщает сетевое издание NGS24.RU.

У военнослужащего раздроблены кости руки и ноги. В военную поликлинику ездит на инвалидной коляске. При этом здание не оборудовано для приема маломобильных пациентов, отметил солдат.

Собеседник издания рассказал, что поднимается по лестнице, прыгая на здоровой ноге и держась за столб. Таким же образом он поднимается на прием — на второй этаж поликлиники. Однако вниз бойцу приходится сползать на ягодицах. «Садился на ступеньку, потом на следующую, потом на следующую, вот так на попе и спускался», — пояснил мужчина.

Сейчас россиянин ждет операции по восстановлению костей. Журналисты попытались связаться с администрацией госпиталя, к которому отнесена поликлиника — там пообещали установить пандус и подъемник.

Ранее другой боец СВО остался без ноги из-за бюрократии в госпитале. Не получив должного лечения, мужчина продолжал выполнять боевые задачи. Необходимые документы мужчины оформили только после того, как о случившемся с ним узнали в Госдуме.