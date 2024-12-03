Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:34, 3 декабря 2024Россия

Раненый боец СВО оказался вынужден спускаться «на попе» по лестнице в поликлинике

Раненый боец СВО из Красноярска был вынужден спускаться по лестнице на ягодицах
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Раненый участник специальной военной операции (СВО) был вынужден спускаться «на попе» по лестнице в поликлинике. Об этом сообщает сетевое издание NGS24.RU.

У военнослужащего раздроблены кости руки и ноги. В военную поликлинику ездит на инвалидной коляске. При этом здание не оборудовано для приема маломобильных пациентов, отметил солдат.

Собеседник издания рассказал, что поднимается по лестнице, прыгая на здоровой ноге и держась за столб. Таким же образом он поднимается на прием — на второй этаж поликлиники. Однако вниз бойцу приходится сползать на ягодицах. «Садился на ступеньку, потом на следующую, потом на следующую, вот так на попе и спускался», — пояснил мужчина.

Сейчас россиянин ждет операции по восстановлению костей. Журналисты попытались связаться с администрацией госпиталя, к которому отнесена поликлиника — там пообещали установить пандус и подъемник.

Ранее другой боец СВО остался без ноги из-за бюрократии в госпитале. Не получив должного лечения, мужчина продолжал выполнять боевые задачи. Необходимые документы мужчины оформили только после того, как о случившемся с ним узнали в Госдуме.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Ввоз в Россию некоторой бытовой техники ограничили. Таможня не пропускает кондиционеры и холодильники

      Осужденного Харви Вайнштейна снова госпитализировали

      Раненый боец СВО оказался вынужден спускаться «на попе» по лестнице в поликлинике

      Раскрыты новые подробности по делу о поставке некачественных бронежилетов Российской армии

      В Кремле прокомментировали подготовку визита президента Ирана в Россию

      Кардиолог раскрыла правила питания для здоровья сердца

      Центробанк ответил на «просьбу Снегурочке» о поддержке курса рубля

      Росгвардия показала уничтожение блиндажа ВСУ в Курской области

      Песков раскрыл смысл диалога Путина с Шольцем

      В Израиле объяснили быстрый провал «перемирия Байдена»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше