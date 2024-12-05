Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:26, 5 декабря 2024Интернет и СМИ

В Ирландии изумились словам Блинкена о мобилизации на Украине

Журналист Боуз выразил возмущение из-за слов Блинкена о мобилизации на Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз выразил возмущение из-за слов государственного секретаря США Энтони Блинкена о необходимости снизить возраст мобилизации на Украине. Свое мнение он опубликовал в социальной сети X.

«Морально отвратительный Блинкен призвал Зеленского мобилизовать молодых украинцев на смерть за НАТО. Сколько еще должны умереть за это мерзкое создание, за этого слабоумного босса?» — изумился Боуз.

Ранее Зеленский раскритиковал идею западных политиков снизить возраст мобилизации. «Как вы хотите, чтобы я просто мобилизовал молодых ребят? Они не знают, куда идти, в какую бригаду, с каким оружием! Многие из них хотят, но это просто безответственно», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров заявил, что Бастрыкин и Колокольцев сидят «не на своих местах». Что возмутило главу Чечни?

      В Госдуме назвали анекдотом позицию Германии по отправке войск на Украину

      Пленный украинский офицер рассказал об опыте под командой сержанта

      В Ирландии изумились словам Блинкена о мобилизации на Украине

      Стоимость биткоина впервые в истории превысила 100 тысяч долларов

      Российский военный дважды уходил в самоволку и получил семь лет особого режима

      В Крыму назвали два условия для прочной основы мира на Украине

      От осквернившего мемориал в Курской области литовца отвернулись спонсоры

      США предостерегли Румынию от отказа от прозападного курса

      Россиянам рассказали о росте пенсий в 2025 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше