В Ирландии изумились словам Блинкена о мобилизации на Украине

Журналист Боуз выразил возмущение из-за слов Блинкена о мобилизации на Украине

Ирландский журналист Чей Боуз выразил возмущение из-за слов государственного секретаря США Энтони Блинкена о необходимости снизить возраст мобилизации на Украине. Свое мнение он опубликовал в социальной сети X.

«Морально отвратительный Блинкен призвал Зеленского мобилизовать молодых украинцев на смерть за НАТО. Сколько еще должны умереть за это мерзкое создание, за этого слабоумного босса?» — изумился Боуз.

Ранее Зеленский раскритиковал идею западных политиков снизить возраст мобилизации. «Как вы хотите, чтобы я просто мобилизовал молодых ребят? Они не знают, куда идти, в какую бригаду, с каким оружием! Многие из них хотят, но это просто безответственно», — сказал он.