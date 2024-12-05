В Минфине высказались о доступности семьям предложенного Путиным инвестинструмента

Замглавы Минфина РФ: семейный инвестинструмент будет действовать для всех семей

Детали инициативы о запуске семейного инвестиционного инструмента в настоящее время прорабатываются. Об этом в кулуарах форума ВТБ «Россия зовет!» заявил замглавы Минфина РФ Иван Чебесков, высказывания которого приводит ТАСС.

По словам замминистра, предполагается, что действовать инвестинструмент будет для всех российских семей.

Накануне с предложением о разработке такого механизма выступил президент страны Владимир Путин. Как объяснил глава государства, помимо непосредственно накопления, такой финансовый механизм даст всем трудоустроенным членам семьи доступ к налоговому вычету с подпадающими под него средствами не менее чем на миллион рублей.

Ранее Чебесков отмечал, что в ведомстве обсуждают создание финансового продукта для семейных инвестиций. Он уточнял, что Минфин совместно с Центробанком ведет работу по созданию специальной линейки семейных инвестиционных инструментов, в том числе с увеличенным вычетом.