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19:30, 5 декабря 2024Экономика

В России оценили вероятность возникновения проблем с семейной ипотекой в 2025 году

Министр финансов Силуанов: проблем с семейной ипотекой в 2025 году не будет
Александра Качан (Редактор)
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В России в 2025 году не будет проблем с выдачей семейной ипотеки. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

По его словам, в новом году семейную ипотеку смогут получить все желающие. Силуанов добавил, что проблемы с лимитами по программе в 2024-м возникли в том числе из-за роста ключевой ставки ЦБ — на фоне этого потребовались дополнительные ресурсы.

«Общий объем средств увеличился более чем в два раза в этом году и составил более триллиона рублей. Это потребовало денег. Деньги большие», — объяснил глава ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин возмутился тем, что граждан не предупредили о наличии лимитов по семейной ипотеке. Он призвал честно и заранее информировать россиян о всех условиях программы.

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