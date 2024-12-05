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14:43, 5 декабря 2024Экономика

В российском регионе лесхозам запретили пилить елки к Новому году

Губернатор Бусаргин запретил лесхозам Саратовской области пилить елки на продажу
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин запретил местным лесхозам пилить елки на продажу к Новому году. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Саратова — СарБК».

Чиновник обратился к министру природных ресурсов региона Константину Доронину. «Запрещаю вырубать елки на продажу, это неправильно», — отметил Бусаргин. Он добавил, что в данный момент из бюджета тратятся «бешеные деньги» на воспроизведение лесов, так что вырубка молодых деревьев — абсолютно нецелесообразное занятие. «Мы не для этого эти ели сажаем. У Саратовской области нет такой возможности, прибыль получается у лесхозов минимальная», — заключил губернатор.

Ранее в этот же день стало известно, что уфимские чиновники спилили ель местной жительницы, посаженную 30 лет назад, и установили на площади возле дворца творчества.

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