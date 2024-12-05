В российском регионе полностью запретят работу мигрантов

Глава Краснодарского края Кондратьев: в 2025 году запретим работу иностранцев

В Краснодарском крае с 2025 года планируют запретить иностранную рабочую силу. Об этом, отвечая на вопрос жителя о миграционной политике региона, заявил его руководитель Вениамин Кондратьев, говорится на сайте краевой администрации.

«Если говорить про строительную сферу, то сейчас можно привлекать 50 процентов иностранных кадров. В остальных сферах запрет действует с начала этого года. Со следующего — полностью запретим иностранную рабочую силу», — сказал губернатор.

По его словам, на Кубани при поступлении в колледж конкурс составляет до шести человек на место, при этом выпускники на рынке труда никому не нужны. Кондратьев выразил мнение, что руководители предприятий должны сами идти к студентам и платить им стипендию, чтобы те после окончания образовательного учреждения получили работника.

С сентября 2024 года на Кубани расширили список сфер, в которых запрещено работать мигрантам. Иностранные граждане теперь не могут устроиться работать в сельском хозяйстве, на производстве, в сфере культуры и гостиничных услуг. При этом в регионе уже действовал запрет на привлечение трудовых мигрантов на предприятия торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, спорта и предоставления персональных услуг. Также ограничения распространяются на курьерскую деятельность и пассажирские перевозки, включая такси.