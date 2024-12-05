В сети появились снимки беременной Жизель Бюндхен в бикини

Журналисты опубликовали фото беременной супермодели Жизель Бюндхен в бикини

Беременная бразильская супермодель Жизель Бюндхен попала в объектив папарацци во время отпуска с возлюбленным, инструктором по джиу-джитсу Хоакимом Валенте, в Коста-Рике. Соответствующие снимки появились на сайте издания Page Six.

Журналисты опубликовали в сети фото, на которых запечатлена 44-летняя манекенщица в белом платье длины мини. На размещенных кадрах видно, что сквозь прозрачную ткань изделия просвечивают синее бикини и округлившийся живот знаменитости.

Бюндхен прогуливалась по пляжу вместе со своим избранником, который, в свою очередь, был одет в зеленую футболку и шорты. Позже к ним присоединилась любимая собака звезды — немецкая овчарка по кличке Альфи.

В ноябре сообщалось, что Жизель Бюндхен решила отказаться от работы моделью на время беременности.