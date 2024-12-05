Шрайвер: британские войска протянут всего две недели в боях на Украине

В случае ввода Великобританией своих войск на Украину, они смогли бы продержаться всего две недели в боях с российскими силами. Об этом заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Если бы весь состав британской армии можно было волшебным образом материализовать на линии фронта на Украине, чтобы противостоять русским, то он стал бы небоеспособным менее чем за шесть недель. Возможно, всего за две недели», — рассказал военный аналитик.

Таким образом он прокомментировал слова замглавы минобороны Великобритании Алистара Карнса, утверждавшего, что британская армия будет уничтожена в боях с Россией в промежутке от шести месяцев до одного года.

Ранее Шрайвер заявил, что США и странам НАТО придется смириться с условиями России на будущих переговорах по мирному урегулированию украинского конфликта. По его словам, в то время как США и НАТО «позорятся», Россия, напротив, становится еще более могущественной, чем была на пике своего могущества в советский период.