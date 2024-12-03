Американский военный аналитик Шрайвер: США придется смириться с условиями России

США и странам НАТО придется смириться с условиями России на будущих переговорах по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом на своей странице в соцсети Х написал американский военный аналитик Уилл Шрайвер.

«Единственная "сделка", которую можно заключить, — это согласие США и НАТО с условиями, диктуемыми Россией», — заявил эксперт.

По словам Шрайвера, в то время как США и НАТО «позорятся», Россия, напротив, становится еще более могущественной, чем была на пике своего могущества в советский период.

Ранее стало известно, что часть команды избранного президента США Дональда Трампа согласна с условиями России по урегулированию конфликта на Украине.