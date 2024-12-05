Риттер: в ВСУ начали понимать, что их настиг долгожданный крах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали понимать, что наступает ожидаемый крах в конфликте. Об этом заявил отставной разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«ВСУ буквально разваливаются на части, их настиг долгожданный крах, и он происходит стремительными темпами. Украинцы начинают сдаваться в плен в небывалых количествах (...) Они боятся Российской армии и находятся в отчаянии», — отметил эксперт.

По словам Риттера, неудачи ВСУ на поле боя, а также проблемы с энергообеспечением на Украине, могут спровоцировать новый отток населения. Он указал на то, что если подобный сценарий будет реализован, то Европа столкнется с новым кризисом беженцев.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что мирных переговоров по конфликту на Украине не будет, пока этого не захотят США. Он подчеркнул, что большинство украинцев хотят начать процесс мирного урегулирования конфликта.