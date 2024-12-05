Госдума: визит Володина в Индию отменили из-за положительного теста на ковид

Поездку председателя Госдумы Вячеслава Володина в Индию отметили из-за положительного теста на COVID-19. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службы Госдумы.

Политик не сможет принять участие и в заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Минске. Пресс-служба подчеркнула, что сейчас Володин работает в удаленном формате.

Ранее Володин рассказал, что в России в декабре начинает действовать новый закон, который касается участников специальной военной операции (СВО). Речь идет о том, что военнослужащие, которые имеют долги, не будут платить исполнительский сбор, составляющий 7 процентов от взысканной суммы или от суммы имущества. Те постановления, которые в их отношения выносили до этого, будут отменены. Кроме того, для части тех, кто заключил контракт с Вооруженными силами (ВС) России с начала зимы, и их супругов спишут просроченные кредиты в размере до 10 миллионов рублей.