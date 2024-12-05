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16:45, 5 декабря 2024Интернет и СМИ

«ВКонтакте» выпустила масштабное обновление

«ВКонтакте» запустила редизайн ленты и редактора постов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: TippaPatt / Shutterstock / Fotodom  

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила редизайн ленты, редактора постов и других инструментов работы с контентом. О масштабном обновлении говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В новом дизайне акцент сделан на погружении в контент, минималистичный интерфейс и простую навигацию. Изменения призваны улучшить визуальное восприятие, помочь пользователям легче находить интересных авторов и создавать новые возможности для контентмейкеров: рост вовлеченности и более глубокое взаимодействие с аудиторией.

После обновления авторы смогут добавлять визуальные форматы к текстовым постам и прикреплять к фотографиям музыкальные треки. А новый экран создания постов поможет выбрать формат контента и сделать его оформление в новой ленте привлекательным и вовлекающим.

«Новый дизайн ленты — это не просто визуальное обновление. (...) Благодаря длительному тестированию мы тщательно проанализировали реакцию пользователей, обратную связь авторов и создали дизайн с учетом трансформации соцсетей в мультимедийные платформы. Он позволяет создателям оригинального контента наращивать вовлеченность с помощью медиаформатов, широко востребованных аудиторией», — рассказал директор по продуктам «ВКонтакте» Евгений Васильев.

В сентябре пользователям стал доступен новый интерфейс «VK Мессенджера» в веб-версии соцсети.

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