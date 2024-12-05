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18:14, 5 декабря 2024Мир

Во Франции назвали сроки назначения Макроном нового премьер-министра

Reuters: Макрон намерен найти нового премьер-министра Франции до 7 декабря
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Blair Gable / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен после отставки главы правительства Мишеля Барнье найти нового премьер-министра республики до 7 декабря. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Он хотел бы сделать это до субботней церемонии открытия собора Парижской Богоматери, отреставрированного после разрушительного пожара. Избранный президент США Дональд Трамп входит в число мировых лидеров, которые, как ожидается, будут присутствовать», — отмечается в материале агентства.

Авторы материала подчеркивают, что Франция может закончить этот год без действующего правительства и утвержденного проекта бюджета. По их словам, нестабильность внутри страны ослабит положение Европейского союза.

Ранее стало известно, что Макрон принял прошение премьера Барнье об отставке после вотума недоверия от парламента. Французский лидер попросил Барнье и его правительство остаться на посту до тех пор, пока не будет назначен новый премьер-министр страны.

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