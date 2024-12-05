Военный эксперт высказался о «движе» в Курской области

Военный эксперт Дандыкин предрек хорошие новости из Курской области

Российские военные сталкиваются с непростыми ситуациями при вытеснении противника из Курской области, тем не менее, полное освобождение региона вероятно в видимой перспективе, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Ребятам, которые там воюют, непросто: Вооруженный силы Украины (ВСУ) постоянно бросают в регион новые резервы, теряют людей, технику. Но наши военные постараются, чтобы к Новому году противник был изгнан и разбит», — подчеркнул Дандыкин.

России при этом, сказал военный эксперт, очень важно сохранить жизни своих людей — этим объясняются осторожные шаги в этом направлении. Но Дандыкин уверен, что в видимой перспективе стоит ждать «хороших новостей» в части продвижения вперед и освобождения населенных пунктов.

«Противник перебрасывает в Курскую область все, что может. Резервы идут из Курахово, из других направлений. Но противник выдыхается», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее блогер Юрий Подоляка заявил, что на курском направлении начался военный «движ», в регионе идут очень упорные бои. Он добавил, что масштаб операции в регионе ему неизвестен.

